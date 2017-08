På Talleraassætra i idylliske Grimsdalen kan du i hele sommer delta på Sæterkurs i regi av DNT via vertsskapet på Grimsdalshytta. Rune Sundt og Sonja Rykhus tilbringer sin andre sommer på Grimsdalshytta, og er glade for å kunne tilby sine gjester et dypere innblikk i tradisjonell sæterkultur. Budeiene Nina Bentdal og Ida Myrum tar imot kursdeltakere i alle aldre fra hele landet, og guider dem gjennom tradisjonell sæterdrift med fremstilling av ymse melke- og osteprodukter.

Nå, under Grimsdalsdagene, er sætra åpen for alle som ønsker å titte innom og hilse på dyrene og få et glimt av arbeidet som foregår der, resten av sommeren kjører de tre dagers kurs.

- Ting tar tid her, og det er litt av vitsen at folk skal få innblikk i det, mener Myrum.

På sætra finnes kyr, sau, geiter, høner, griser og en schæferhund, alle sosiale vesener glade i folk. Det er også budeiene, som har åpen dør, og kaffe på kjelen om du kommer i rett tid. Og her er ikke ”rett tid” styrt av klokka, men av naturens faktorer som været og kvaliteten på melka.

En større reportasje om sæterkursene kommer i Viggas papiravis 10. august.