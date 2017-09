Best i Innlandet

Det var en svært overraska daglig leder som mottok prisen, da YX hadde årsmøte på Kielferga.

Godt matsalg

- Jeg bruker sjelden å banne. Men da ble jeg så overrasket at jeg bare måtte, ler daglig leder Laila Brøste.

Det er rundt 40 stasjoner i Innlandet, og Brøste sier det er veldig stas å havne helt på topp.

- Vi selger veldig mye mat per kunde, og vi har økning i drivstoffsalget. Vi har også investert mye i stasjonen de siste årene, sier Brøste.

Hun har vært daglig leder i 17 år. Torkjell Hagestande er eier og forhandler.

Gode kunder og ansatte

Brøste skryter av gjengen som står bak kassa, og mener det ikke hadde vært mulig å nå til topps uten dem. I sommer har det vært 15 ansatte i drift. Brøste forteller at det er mange som stopper på der fordi de har mange glutenfrie produkter, og at det merkes at de er Bjorlis eneste spistested.

- Vi har gode kunder, og har hatt flinke ansatte i mange år, sier hun.

Brøste sier det skal bli kake til kundene på grunn av utmerkelsen fra bedriften sentralt. Hun sier de skal fortsette i samme spor.

- Det er en kjempegulrot, og gjør at vi står på litt ekstra. Tenk at lille Bjorli kan hevde seg, sier Brøste.