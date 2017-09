Kan få starte byggingen

Rådmann i Lesja kommune, Willy Sægrov, mener at dersom Fylkesmannen i Oppland trekker sine innsigelser, kan byggingen starte så tidlig som i neste uke.

– Det får vi vite mandag eller tirsdag. Det kommer an på om de er enig i endringene vi har kommet med, sa Sægrov under kommunestyremøtet torsdag.

Kommunen håper å unngå meklingsmøtet 20. september. Grunnen til det er todelt. Det ene er at kommunen ikke åpner området rundt klatreparken for tyngre tiltak. Det var blant annet snakk om ballbinge, og det tiltaket har kommunen tatt bort. Ballbinge karakteriserer Fylkesmannen som et tyngre tiltak. I planen står det at det at tiltak skal knyttes til klatreparken.

– Det er vern av dyrka mark som er det viktigste for Fylkesmannen. Vi er enige om at plasseringen skal være som det står i plantegningene, og det er nært skisenteret, fortalte Sægrov.

Lesja kommune har mer eller mindre etterkommet og vært enige med Fylkesmannen om innsigelsene.

– De har møtt oss litt på halvveien. Hvis Fylkesmannen er enige og trekker sine innsigelser, så kan det i praksis bli bygget ganske raskt, sier han.