Mange søkere til fjelljobber

Stillinger er lyst ut både i Dovrefjell nasjonalparkstyre og på Norsk Villreinsenter på Hjerkinn. Det er mange søkere på begge stillinger. Flere av dem er lokale.

Vil ha infojobb

Mange vil ha jobben som informasjonsarbeider i nasjonalparkene. Personen som får stillingen som informasjonsmedarbeider skal skal beskrive, planlegge og etablere en ny informasjonsstruktur for de verneområdene der Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheter. Det kom 20 søknader, 9 kvinner og 11 menn.

- Det er en god del søkere som ved første gjennomlesning av søknader og CVer ser ut til å fylle kriteriene for stillingen, skriver Dovrefjell nasjonalparkstyre på sine nettsider.

Attraktive stillinger

Norsk villreinsenter lyste ut to nye stillinger som naturveiledere ved Villreinsenteret på Hjerkinn. De har fått inn 79 søknader.

Raymond Sørensen, daglig leder ved Villreinsenteret på Hjerkinn forteller at den store interessen for stillingene er svært gledelig og at det kom enda flere søknader enn hva han hadde forventet.

- I tillegg til at dette selvfølgelig er attraktive jobber i seg selv, viser det også at det er blitt populært å jobbe på Hjerkinn. Villreinsenteret har nå jobbet godt i 10 år og det er ingen tvil om at Villreinsenteret er blitt lagt merke til, noe som betaler seg nå når vi søker etter nye folk, konstaterer Sørensen.

Blant søkerne til begge stillinger finner vi Heidi Vognild, som i dag er lærer og rådgiver i Lesja kommune. Anne Marie Elvestad søker også på begge jobber. Geir Olav Slåen, NRK-journalist bosatt i Folldal har søkt på informasjonsstillingen, det samme har tidligere journalist i Adresseavisen, Tommy Fossum. På listen over søker til naturvernlederstillingen finner vi blant andre Kristin Gansmo Brenna og

Dette er søkerne til informasjonsstillingen:

Bjørn Lønnum Andreassen, (mann, 50), Journalist, Trondheim,

Vegard Botterli, (mann, ??), Field-producer, Oslo,

Stine Elise Sotnedal Bremnes, (kvinne, ??), Komm.rådg / forskningsass / selvst næringsdr, Kristiansand,

Runhild Dammen, (kvinne, 43), Informasjonsarbeider / utvikling av utstillinger , Tynset,

Anne Mari Elvestad, (kvinne, 32), Næringskonsulent (assistent), Dovre,

Tommy Fossum, (mann, 44), Journalist, Sunndal,

Eskil Jensen, (mann, 25), Arbeidssøkende, Sel,

Geir Kamsvåg, (mann, 61), Redaktør (skrivende), Oslo,

Hilde Porsanger, (kvinne, 43), Journalist, Tana,

Liva Karen Stang Rugsveen, (kvinne, 27), Arbeidssøkende, Hamar,

Joakim Samuelsen, (mann, 36), Arbeidssøkende, Trondheim,

Sofia Sjöblom, (kvinne, 31), Sesongmedarbeider, Trondheim,

Geir Olav Slåen, (mann, 58), Journalist / fotograf, Folldal,

Christian Fr. Stenland, (mann, 51), Kollektivmedarbeider / Arbeidsleder, Vestre Toten,

Rebecca Nedregotten Strand, (kvinne, 36), Programskaper / programleder, Bergen,

Nils Olav Sæverås, (mann, 52), Journalist, Bergen,

Heidi Vognild, (kvinne, 41), Lærer og rådgiver, Lesja,

Rannveig Fridtun Øyen, (kvinne, 26), Arbeidssøkende, Folldal,

NN, (mann, 28), Nettredaktør

Søkere til naturveilederstillingene:

Anat Anushka Postelnik Anne Haug

Anne-Mari Elvestad

Anstein Felde Johansen

Antons Paskovskis

Are Rognes

Arnt Narve Bordal

Bjarte Benberg

Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Bjørn Tore Nøkleby

Cecilie Lauridsen

Christina Stølhaug

Connie Malen

David Kniha

David Tuddenham

Eilev Hellekveen

Einy S. Brænd

Elena T. Wulff-Vester

Elisabeth Bjerke Råstad

Endre Kosberg

Fredrik Rustøen

Hans Petter Brenden

Heidi Vognild

Ida Margrethe Brennodden

Inga Aspli

Inger Os Måntrøen

Ingrid Gjørvad

Ingrid Marie Lindstrøm

Ivana Molovcakova

John Holseth

Jon Meilholt

Kari Anne Kaxrud Wilberg

Kia Krarup Hansen

Kim Daniel Hansen

Kristiane Midtaune

Kristin Furuløkken

Kristin Gansmo Brenna

Kristin Gjønnes

Kristin Odden Nystuen

Kristine Dalen

Kristine Hetlesæter

Lars Petter Lænn

Lea Myklebust

Lisbeth Rykov

Magnhild Heidi Aabø

Mari Jacobsen Garmo

Maria Kruger

Maria Sjaavaag

Maria Strøm

Marit Skancke Langen

Marit Solum

Marte Sofie Søreide

Martin Onsum Berg

Nora Bjørnlid

Nynke van Dijk

Pavel Kuchejda

Pernille Giske

Rachel Morken

Randi Skattebu

Roger Skogum

Sigbjørn Frengen

Sigrid E. Lium

Sigrid Harstad Palsrud

Simon Dybing

Sjur Vammervold

Snorre Gimse Storrø

Sofie Jonsson

Solveig Enoksen

Stein Bjørnland

Ståle Lien

Sunniva Kråbøl

Sverre Bjørnbakken Birkeland

Thor Håkon Løkken

Tiril Schei

Tom Salamonsen

Tomas Jakuba

Tor Idar Lillekroken

Vidar Birk

I tillegg er det en søker som ønsker å være anonym