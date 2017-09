Avdem på topp

Landbruksminister Jon Georg Dale delte ut prisen til Åse Haugstad, Sigurd Avdem og Anna Haugstad Avdem under Matstreif i Oslo fredag. Det var ikkje tvil om vinnaren. Både folkejuryen og hovudjuryen stemte fram dei to

Det var ingen tvil. Både folkejuryen og hovedjuryen stemte fram Avdemsbue og Avdem gardsysteri på Lesja som klar vinnar i kåringa Årets lokalmatgründer.

– Veldig morosamt! Vi takkar juryen, og ikkje minst alle som har stemt på oss. Særleg folk fra Lesja, eg veit at mange av dei er her i dag, seier ei strålende Anna Haugstad Avdem, som deler prisen med mor Åse Haugstad og far Sigurd Adem.

– Uten dei og Avdem gardsysteri hadde ikkje dette vore mulig, sier en glad vinner og drivar av lokalmatbutikken Avdemsbue til avisa Nationen.

Sigurd Avdem seier at sjølv om dei har drevet ysteriet i 12 år, er dei fortsatt i utvikling.

– Vi kjenner oss fortsatt som gründere og prisen er veldig inspirerande, seier han til Nationen.

– Fjorårets vinner holdt et høyt nivå, og årets vinner opprettholder det samme nivået, sa landbruksminister Dale under utdelinga.