Drømmedag for Kristin

Lesjajenta er ett av 33 barn som er plukket ut til å være en del av Drømmelaget. Her skal alle barna spille mot to eliteseriespillere.

Best i blått

Det var mor Anne som meldte Kristin på konkurransen, som blir arrangert av EuroSport Norge og Eliteserien. Bakgrunnen arrangementet er å sette fokus på barnefotballen. Drømmekampen er søndag, før eliteseriekampen mellom Vålerenga og Aalesund. Drømmekampen sendes også på TV. Hele familien blir med nedover til Oslo, og søndag skal Kristin og Anne bruke sammen med de andre barna på drømmelaget. Det blir stort å være på kamp, men hun skulle nok gjerne sett at det var et annet blåkledd lag på bana. I følge Kristin er det Molde FK som er det beste laget i landet, uten tvil.

Overrasket av Solskjær

Molde Fotballklubb de var en viktig del av opplegget rundt Drømmekampen. På selveste 8-årsdagen i august var hun bedt til Molde for å gjøre intervjuer og tv-opptak til det hun trodde var en utsilingsrunde til Drømmekampen. Etter mange morsomme timer på Molde stadion satt Kristin i bilen for å vente på mamma. Inne i bilen er det plassert kameraer, som filmer at hun stadig blir mer utålmodig. Så går døra opp, og den som setter seg inn i førersetet er ingen ringere enn selveste Ole Gunnar Solskjær. Han kom med bursdagsgratulasjon, og ikke minst en konvolutt med gullbillett til drømmekampen.

- Jeg ble så glad at jeg holdt på å begynne å grine, sier hun.

Stor heiagjeng

Under kampen søndag har hun blitt tildelt en plassering på midtbanen. Selve kampen varer bare et kvarter, men de to eliteseriespillerne skal få nok å bryne seg på med 33 ivrige barn, både jenter og gutter mellom 8 og 12 år fra hele landet. Kristin er blant de yngste.

- Det er et lag sammensatt av mange forskjellige personer. Det er viktig å huske på at et lag består ikke bare av dem som er best på bana, sier mor Anne. En stor heiagjeng av venner og familie kommer til å være på plass på tribuna.

Gode lag

Treningsvilje er ikke noe problem. I Lesja IL har de tre J8-lag med til sammen 18 jenter, som er både ivrige, flinke og glade i fotball.

- Hva som er artig med fotball? Det er artig å løpe og artig å score, sier Kristin.

Hvor mange mål det har blitt denne sesongen har hun ikke helt kontroll på, men mener det kan være rundt 65 mål. Fotball har hun spilt siden hun begynte i 1. klasse. Men med tre eldre søsken er det ikke få kamper hun har fått med seg fra sidelinja.

Kjendisstatus

Litt kjendis har hun blitt også. En video ble lagt ut av at Solskjær overrasket med gullbillett, og den spredte seg i sosiale medier. I en butikk i Oslo i sommer var det en ansatt som lurte på om ikke hun var jenta som skulle være med på Drømmekampen.

- Det var litt flaut, sier Kristin.

Målet for framtida er klart: Det er å bli verdens beste fotballspiller.