Lærer kidsa koding

Dette er et opplegg som er organisert av Signe Thoresen Rolstad ved Dovre folkebibliotek.

Lang erfaring med faget

Personen som skal være lærer for disse håpefulle skoleelevene er Jon Brede Skaug. Han er fra Otta, og har drevet med koding helt siden han var 12 år. Da satte han opp en egen blogg med eget domene, med litt hjelp fra broren. Han ble kontaktet av Rolstad i forbindelse med at han har hatt opplegg med koding før, men da på Otta.

– Nå skal vi lære ting om koding, og allerede i dag starter vi med programmet Scratch, som er et byggeklossbasert programmeringspråk. I neste uke skal vi lære om mikroelektronikk. Da skal vi få lys til å skru seg på, og heldigvis blir ikke alt på pcen, sier Skaug.

Redd for eksplosjonsfare

Skaug forteller at det er viktig at det blir fysiske oppgaver etter hvert, for ellers hadde det blitt kjedelig. Likevel er det med god grunn Skaug lar skoleelevene starte med programmering på pc-ene.

– De skal få lov til å starte med pc-ene fordi de ikke skal sprenge noe. Det ble det forrige gang, men det var en planlagt eksplosjon da, sier Skaug.

Skaug hadde den gang ordnet til en feilkobling med elektronikkkomponenter. Da bygger det seg opp energi, og til slutt sprenger den.

– I tillegg hadde jeg satt strømmen på feil vei. Da hadde vi den i en glasskrukke, så røyken holdt seg inni. Brannvarsleren gikk ikke for å si det sånn, forteller han.

Veldig morsomt

Nå skal skoleelevene være sammen med Signe Thoresen Rolstad og Jon Brede Skaug hver tirsdag i fem uker fremover. I alt er det 13 stykker påmeldt. Ei som synes det er veldig artig å være sammen med gutta, er 6. klassingen Anna Marie Gråberg fra Dombås skole.

– Jeg kunne litt programmering fra før av, men likevel er det lærerikt, sier hun.

På tirsdag var hun den eneste jenta sammen med gutta, og på spørsmål om hun koste seg, fortalte hun at det er morsomt.

– Det er litt rart å være den enste jenta her, men jeg synes det er morsomt å være her.

Gjør det spennende for elevene

Skaug forteller at han gjør undervisningen i koding enda mer spennede med å vise kule eksperimenter.

– Jeg prøver å få det til å bli morsomt for dem. Har med spennende demonstrasjoner, og viser de hva som er mulig å lage. Det må være litt praktisk, og derfor kan man ikke sitte foran pc-ene hele tiden, sier han.

Store planer for neste uke

I neste uke slår Skaug på stortromma, da begynner de nemlig å programmere roboter.

– Da skal vi synkronisere elektronikk, småroboter, motorer, ledlys og mange forskjellige deler. Det blir spennende, forteller Skaug.