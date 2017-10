Ekvipasjen fra Dovreskogen var invitert til å delta på tidenes første europamesterskap i dressur for frieserhester, som ble avviklet i Nederland denne helgen.

Lørdag ble Grand Prix-klassen gjennomført, og der endte Cathinka og Jehannes på 64,15 prosent, noe som holdt til en tredjeplass. I dag har ekvipasjen ridd et såkalt kür-program, som er et egenkomponert dressurprogram til musikk. De endte her på en andreplass. Sammenlagt holdt dette til sølvplass.

- Jeg er i himmelen, var kommentaren fra en overlykkelig Cathinka etter at sølvet var et faktum.