Klatreåpning utsatt

Nyheter

- 2. desember skulle klatreparken Høyt & Lavt Bjorli åpne, det har vi dessverre blitt nødt til å utsette. På grunn av uforutsett forsinkelse i saksbehandling rekker ikke godkjenning å komme på plass. Dette medfører at vi dessverre ikke får lov til å åpne parken for gjester, sier en fortvilet Aslak Enstad.

Det er Statens Jernbanetilsyn som ikke har foretatt en endelig godkjenning av klatreparken på Bjorli. Siden det er de som behandler saker som omhandler "transport av mennesker i wire", må åpningen vente til alle papirer er på plass. Enstad sier han håper og forventer at dette er i orden før neste helg.

Klatreklart

- Vi er klare, klatreparken er klar og instruktørene gleder seg. Derimot så kan vi ikke åpne parken uten nødvendig godkjenning, det er nå det eneste som mangler, sier Enstad.

Han sier det er beklaglig at spesielt innbudne gjester og andresom hadde planlagt å klatre til helga må utsette klatringen. Ordfører Mariann Skotte skulle åpne parken. Det var også planlagt andre aktiviteter i forbindelse med dette, blant annet kanefart og barneridning. Enstad sier det likevel blir barneridning, og at de forsøker å få samme ramme når åpningen skal skje.

Hardt arbeid

Byggingsarbeidet har pågått siden midten av september. Opptil 10 personer har jobbet lange dager for å få alt ferdig. I klatreparken som åpnes lørdag, vil det være to oransje løyper som passer for barn. Det vil også være to grønne, to blå og ei rød løype. Aslak Enstad forteller at det som tidligere var møkkakjelleren i fjøset på Bjorlivollen, nå er ombygd til å være resepsjon og kontor for klatreparken. Parken vil i vinter ha åpent i helger, samt ferie og høytider og på forespørsel.