Nå åpnes hele anlegget

Mye snøfall de siste ukene har gjort det mulig at Bjorli Skisenter åpner opp hele alpinanlegget. Det betyr at alle seks heiser og alle elleve løyper åpnes lørdag formiddag.

– Det er nesten historisk for oss. Det er tredje gang på 15 år at vi åpner så tidlig. Jeg tror faktisk ikke at mange skisenter har åpnet alle løypene og heisene sine så tidlig, sier Pernille Melbye.

Den siste måneden har Bjorli skisenter fått 2 meter og 40 centimeter snø på løypene.

– Det er veldig trivelig, og nå er det løyper for enhver smak. Jeg tror ikke mange skisenter har åpnet så tidlig, forklarer hun.

I fjor åpnet hele anlegget i januar og i 2015 åpnet det i februar.