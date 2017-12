Vakkert og variert

Nyheter

Lesja og Lesjaskog sangkor hadde sin årlige førjulskonsert i Lesja kirke, fredag kveld. Som korets leder, Anne Karin Riise, så humoristisk sa det, så pleier de hvert år å måtte sloss om oppmerksomheten med håndballjentene.

- Men i år gikk det an å få med seg begge deler, sa hun.

Sang og trekkspill

I år hadde sangkoret fått med seg Yuliya og Arne Johnson på trekkspill, og dette ga stor variasjon i programmet. Her kom både kjente julesanger, og andre mer ukjente toner. Særlig interesse vakte nok Yuliyas fantastiske Bumble Boogie, der flere av tilhørerne strakte seg for å se hvordan fingrene til den dyktige musikeren sprang over tangentene på trekkspillet.

Som avslutning på konserten, hadde koret, som vanlig ledet av en engasjert Paul Gunnar Lien, valgt å fremføre O helga natt. Solist Aasmund Kolstad og resten av koret klarte å sette et vakkert og stemningsfullt punktum for en flott konsert.