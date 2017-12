Legger ned fra nyttår

Nyheter

Familien flyttet hit fra Jessheim i begynnelsen av tusenårsskiftet. Kort tid etter startet hun opp butikken, den gang på Dombås senter, og konseptet har hele veien vært garn og stoff.

Tungt

Men det har vært tungt å drive, og med økt netthandel finner hun det ikke lengre økonomisk forsvarlig å holde butikken gående.

– Jeg bestemte meg for å bruke året for å se om jeg kunne snu litt på den retningen vi går i, og anmodet folk om å bli mer bevisste og å handle lokalt, men nå hører jeg at netthandelen har økt med 30 prosent, og det rammer mange, ikke bare meg, sier hun frustrert.

Prøvd å tenke kreativt

Hun forteller at hun har hatt mange arrangementer, blant annet i forbindelse med den internasjonale strikkdagen og andre happeninger.

– Jeg har hatt strikkekaféer og laget Dombås største strikkepinner. Det hadde jeg trodd skulle samle folk og lage moro, sier hun, og sier at hun har prøvd det hun kan.

Utnytter butikkene

Hun synes det er ille hvordan mange utnytter butikkene for å prøve for siden å handle samme produkt på nett.

– Det er mange som prøver sko, og så handler de på nett. Det samme gjelder på sportsbutikken. Hvor mye sparer en egentlig på det, med porto og alt, spør hun.

Enger-Myhre er derimot takknemlig for alle lojale kunder som har fulgt henne gjennom årene.

– For det har jeg hatt, bare ikke nok, sier hun.

Hun har leilighet i etasjen over butikken og håper hun kan bli boende på Dombås, men det kommer an på om hun får seg arbeid i nærområdet. Butikken har hun ingen kjøpere til foreløpig.

Trist

Det er ikke lenge siden nabobutikken ble begjært konkurs. Næringskonsulent i Dovre kommune, Hans Bjørner Talleraas, sier det er kjedelig og trist at det går den veien på vestsiden av E6.

– Vi har ikke hatt så mye kontakt med dem. Det burde jo vært et apparat som kunne gått inn og hjulpet til før det går så langt, i alle fall som til konkurs, sier han.

– Syndrom på Dombås

Også på andre siden av E6 står det ledige lokaler.

– Det er et syndrom på Dombås at mindre spesialforretninger har gått dukken. Slik var det med 2. etage på Coop også, som hadde både interiør, barneklær og leker. Det var jo en av grunnene til at Kristina Nyløkken i Stjernedryss begynte, slik at det sortementet kom på plass igjen på Dombås, sier Talleraas.

Han sier at kommunen ikke har noen direkte plan for å demme opp for den negative trenden som har vært på Dombås.

– Vi er jo avhengige av at det er interesse rundt dette, og at folk har ideer og midler til å etablere seg, sier han.

Det er kjedelig at slike ting skjer, men de har ikke vært i kontakt med næringsapparatet i kommunen, hverken den konkursrammede bedriften eller TusenogEn Tråd. Hvis de hadde kommet til oss og lagt fram saken sin, så hadde vi vært bedre orientert vi også. Det er jo stor flyt av gjennomgangstrafikk og sommeren er jo bra for de fleste, men det er verre med de andre månedene i året, sier næringskonsulenten.