I dag «snur» sola

Nyheter

Vi befinner oss nå i den aller mørkeste tiden på året, men i dag er det vintersolverv og dermed årets korteste og mørkeste dag her på den nordlige halvkule. Nord for Polarsirkelen kommer ikke solen engang over horisonten!

– Men fra kl. 17.28 i dag blir dagene gradvis lengre og vi kan se frem til en etterlengtet vår, skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Den 21. desember har Solen sin sydligste posisjon på himmelen. I Oslo kommer solen denne dagen bare 6,5 grader over horisonten og dagen er nesten 13 timer kortere enn ved sommersolverv i juni.

– Ved Polarsirkelen står solen i horisonten, og lenger nord er det mørketid. Etter vintersolverv kryper området med mørketid nordover, men først 15. januar kan solen igjen sees fra Tromsø-området, skriver Ødegaard.

På grunn av fjellene tar det enda lengre tid i selve byen. Daglengden øker bare meget langsomt denførste tiden etter vintersolverv. I Oslo blir dagen 9 minutter lenger og i Trondheim 12 minutter lenger frem til årsskiftet.