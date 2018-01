Første norske skateboardlandslag

Nyheter

Skateboard står for første gang på OL-programmet i de neste sommerlekene i Tokyo. Som en konsekvens dette organiseres aktiviteten nå under Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF), ved at skateboard er tatt opp som en gren i Snowboardforbundet.

Tidligere profesjonell skater, Henning Braaten, leder arbeidet med skateboard i Snowboardforbundet, og lanserer i dag det første norske landslaget i skating:

– Å være på dette laget innebærer at vi jobber med å legge til rette for at de skal bli så gode skatere som de kan bli. De får mulighet til å representere Norge i internasjonale konkurranser. Samtidig får de også forsikring, lisens og oppfølging av Olympiatoppen på trening og behandling, sier prosjektleder for skateboard, Henning Braaten.

– Det er historisk

Han har stor tro på de åtte skaterne som nå er tatt ut.

– Det er et lag med mange forskjellige personligheter, men alle er rå skatere. De har fått et tilbud basert på deres konkurranseresultater og potensialet vi ser i dem. Det er et stort aldersspenn, men de utfyller hverandre godt. Jeg tror det blir en bra gjeng, sier Braaten.

Karsten Kleppan er blant landets fremste skatere, og en av få som lever av å skate.

– Jeg synes landslaget er spennende. Det er historisk, aldri før har det vært et landslag i skating, så det er gøy å få være med på, sier Kleppan.

Kreativ sport

Skateboard er en kreativ sport, der film og bilder for mange betyr mer enn konkurranseresultater. At skateboard nå er en OL-gren og at mange nasjoner etablerer landslag, kan det være ulike meninger om.

– Det er en individuell sport, dette er noe nytt og folk er ofte skeptiske til nye ting, men jeg tror dette bare blirpositivt og gøy, sier Kleppan.

At skateboard nå er en OL-gren ser han på som en mulighet for skating.

– Jeg tenker det er positivt. Det finnes allerede en kommersiell side av sporten med X Games og Street League. Jeg tror ikke noe kommer til å forandre seg, annet enn at man får mer oppmerksomhet og kan få mer støtte til å bygge skateparker. Skateboard organiseres som en gren i Snowboardforbundet gjennom et samarbeid med Norsk organisasjon for rullebrett (NORB).

– Nå er skateboard også en OL-gren, «like it or not». Derfor er det viktig at vi skatere har organisert oss selv. Vi har valgt å ta kontroll over egen sport og samarbeider med våre venner i Snowboardforbundet. Sammen står vi sterkere i arbeidet for blant annet flere og bedre anlegg, arrangementer og rekruttering til sporten. Et skateboardlandslag er historisk og det må vi feire, men da fra egen lommebok selvsagt, sier president i NORB, Per Olav Hetland.

De som er tatt ut på landslaget er:

Tonje Pedersen (22), Karsten Kleppan (27), Hermann Stene (24), Gard Hvaara (20), Mats Hatlem (17), Elias Nilsen (16), Petter Brunvatne (17) og Jonas Carlsson (15).