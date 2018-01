Skrøt av alpinbakken

Vi har kjøpt in rails og bygd hopp sånn at det blir helt likt som det er under OL, forklarer han.– Vi har kjøpt in rails og bygd hopp sånn at det blir helt likt som det er under OL, forklarer han.

– Det er en kjempekul bakke, her kunne man bygget verdens beste snøpark. Det er veldig stort potensiale her.

Det forteller Thomas Harstad, sports marketing manager for Red Bull. Onsdag og torsdag var verdensstjerner fra både Norge og utlandet på Dombås for å forberede seg til OL.

Klevelands hjemmebane

Ideén til valg av lokasjon, er ifølge Harstad på grunn av Marcus Kleveland.

– Siden Kleveland er fra Dombås, ønsket vi å tilrettelegge for at han får best mulig oppkjøring til OL, mens han er hjemme og slapper av, sier han.

Av utøvere som torsdag var i bakken, var det Marcus Kleveland (snowboard), Tiril Sjåstad Christiansen (twintipski), Øystein Bråten (ski) og Oscar Wester (ski, Sverige).

Ansiktsløft

Dombås skiheiser har fått noen justeringer for å «matche» elementene som skal brukes under OL i Pyeongchang i Sør-Korea i februar 2018. Harstad forteller at de har laget noen kopier av elementene som brukes på OL. Det er så strenge regler, at railsene og hoppene må stemme på hver centimeter.

Treningen i Dombås skiheiser går stort sett ut på å finpusse triksene som utøverne skal gjøre under OL.

– I tillegg samler vi hele Red Bull-gjengen for at de skal kunne få litt mer fred, forteller Harstad.

Finpusser på triks

For Klevelands del handler det mest om å holde ting vedlike og ha godfølelsen av å være hjemme for å spise, trene og være sammen med kompiser.

– Han holder et skyhøyt nivå, og han er der at han ikke trenger å trene skyhøyt. Det rekker man heller ikke før OL, sier Harstad.

Det er lange dager i Dombås skiheiser. Onsdag stod utøverne i alpinbakken fra klokken ni om morgenen til ni om kvelden. Litt lunsj og middag ble det også for OL-deltakerne.

Red Bull som er hovedsponsor og arrangør for utøverne, har på begge dagene hatt filmcrew i bakken for å filme hele forberelsesseansen til OL.

Veldig fornøyd

Harstad sier at skisenteret på Dombås virkelig har lagt til rette for at utøverne kan forberede seg.

– De har tatt oss i mot med åpne armer. De har stått på natt og dag, de har kjørt tråkkemaskin, og de sveiset natt til torsdag for å kunne lage en rail som er lik den som er på OL. Det er helt rått, sier en fornøyd Harstad.

Når Red Bull er ferdig i morgen vil de gi railsene i gave til Dombås skiheiser, som takk for oppholdet.