Nyheter

Johanne leverte i går kveld to svært gode forsøk under kvalifiseringen til verdenscuprennet, i fristil slopestyle. Hun fikk 90,66 på det beste forsøket, og vant det ene av to heat. Finalen går av stabelen i morgen, lørdag.

Emil, som kjørte kvalifisering til snowboard slopestyle onsdag, er klar for finale i dag, etter å ha blitt den eneste nordmannen som klarte å sikre seg finaleplass.