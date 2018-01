Johanne til topps igjen

Nyheter

Med hennes 91,60 poeng var det ingen av konkurrentene i fristil slopestyle som kunne gjøre noe med Dombåsjenta, og hun kunne stikke seieren i lomma. Det til tross for at hun ikke følte treningen i Snowmass hadde gått spesielt bra.

- Jeg har egentlig ikke hatt noen bra treningsdager her. Jeg er blitt litt syk og har vært litt slapp i det siste, sa hun i et intervju med Nor Friski, da kvalifiseringsrennet var gjennomført. Også dette endte med topplassering.

Det er med dette mye som tyder på at Johanne er godt i rute med OL-formen.