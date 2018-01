Værstopp for Ulsletten og Kleveland

Nyheter

Denne uken var det duket for en av de mest tradisjonsrike snowboardkonkurransene i verden – Laax Open. Dessverre ble det ingen konkurranse, Laax i Sveits har fått over en meter med snø den siste uken.

Dermed kunne ikke snowboardtalentene Emil André Ulsletten og Marcus Kleveland fra Dombås delta.

– Men Kleveland og resten av snowboardlandslaget har lekt seg i løssnøen den siste uken, sier kommunikasjonsansvarlig i Snowboardforbundet, Peter Gløersen.

Ifølge pressemeldingen kjørte jentene trening fredag, og var nære å kunne ha en konkurranse, men så kom uværet for alvor inn. Laax var siste mulighet for å kvalifisere seg for Pyeungchang. Dermed røk OL-drømmen for flere av de som stod på start.

– Det er et par jenter her som er skikkelig lei seg. OL røk for dem nå, men for for de som akkurat lå innenfor topp 30 så ble de OL-klare, sier Norendal.