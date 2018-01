Elvis inntar Dombås kirke

Nyheter

Søndag den 25. februar kommer en gjeng til Dombås med arrangementet «Elvis Goes To Church». Dette er en konsert som med ord og toner tar et lite dykk ned i en skattekiste som bugner av godbiter fra gospelsiden av Elvis sin omfangsrike katalog.

Her fortelles også historien om Elvis, hans søken etter å finne seg selv, og hvordan påvirkningen fra gospel og spirituals bidro til formingen av rock'n roll.

– Musikken er lagt opp mot Elvis' ånd. Vi har beholdt formen og feelingen i låten uten at vi prøver å etterligne han, sier vokalist og gitarist Ole Jonny Bekkemellem.

Bandet, Ole J. Bekkemellem & The Kingsmen, består av Ole Jonny Bekkemellem fra Sel, Ole Erik Bjørnstadhaugen fra Kongsvinger, Morten Graff fra Otta, Henning Grindstuen fra Sel og Vidar Hoel fra Froland.

1 000 solgte billetter

Bandet har hatt fire konserter i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen, der alle har vært utsolgt.

– Det har vært gledelig å se at vi har klart og fått så mange med. Vi har publikumspenn fra 10 til 90 år.

Han tilføyer:

– Omtrent 1 000 personer har sett forestillingen, og i tillegg har noen sett den flere ganger. Oppskriften virker i hvert fall på folk, sier Bekkemellem.