Ble Norgesmester og sikret seg VM-plass

Med åtte treff og enorm fart i løypa var det ingen av de 40 andre på startstreken, som kunne tukte henne.

Med seier i norgesmesterskapet blir det antagelig tur til junior VM i Estland også, som går 26. februar til 4.mars.

Før NM hadde Juni den gule trøya som leder av cupen, den mistet hun på fellesstarten fredag, da hun ble slått av Marit Øygard som ledet med ett poeng til dovrejenta. Her kom Juni på en fjerdeplass.

– Jeg tenkte at jeg hadde tre gode resultater, og at jeg ikke hadde noe press på meg under sprinten i dag, sier hun.

Hun sender en stor takk til Ola Jo Nørstegård som smurte skiene hennes før løpet.

– Skiene mine var kjempegode, så en takk til han, sier den glade vinneren.

Juni forteller at hun hadde to bom på stående, og at hun skjøt 0-2.

– Det var ikke den beste skytinga, men med gode ski og god fart i sporet, og når formen er bra så klarte jeg å gå meg opp til en seier.

I slutten av måneden er det VM i Estland, og vi spør om hun tror hun får være med der.

– Nå vil jeg si at den er sikret, sier Juni.