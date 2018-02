6. plass på Marcus

Nyheter

Marcus kjørte best av alle i kvalifiseringen, og hadde helt klart favorittstempel før finalen i natt. Etter en noe rufsete start på første run, klinket han til med en Backside 1620 på siste hoppet. Han ble trukket noe for oppstarten, men endte på lovende 77,76 poeng, med to forsøk til foran seg.

Skuffet

Med et fall i andre run, var det duket for en skikkelig triller i siste. Det så lovende ut gjennom øverste del av bakken, men dessverre var han nedom bakken med rompa også i dette runet. Dermed ble poengsummen fra første run stående som beste for Marcus, og dette holdt til en sjetteplass. Til Eurosport uttrykte han stor skuffelse etterpå.

- Dette var skikkelig kjipt. Alt føltes helt greit under treningen i forkant, og jeg landet det jeg skulle, men slik føltes det ikke i finalen, sa han, og vedgikk at han følte det som en stor nedtur.

Lagkamerat skadet

Det var ujevne forhold i bakken også i finalen, med kastevinder som tidvis ga deltakerne store utfordringer. I tillegg opplevde Marcus å se lagkamerat Mons Røisland bli skadet rett før finalestart.

- Jeg så det fra heisen oppover og det var kanskje ikke den beste oppladningen. Det har vært mye skader her den siste tiden. Det er noen som har knekt noe hver dag nå, så det er egentlig greit å være ferdig med kjøringen, sa Marcus til Eurosport.

Mons Røisland fikk ikke kjørt finalen og det viste seg at han hadde brudd i brystbeinet i tillegg til seneskader i skulderen.

Ny sjanse i Big Air

OL-gullet ble vunnet av 17-årige Redmond Gerrard fra USA, med poengsummen 87,16 i siste run. Han ble fulgt av to kanadiere på sølv- og bronsjeplass. Beste nordmann ble Ståle Sandbech på en fjerdeplass.

Marcus har imidlertid en ny sjanse i Big Air. Kvalifiseringen går natt til onsdag, 21.