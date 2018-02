Supercomeback for Super-Silje

Nyheter

Lannem Silje har ikke gått løp siden oktober 2015, om man ser bort fra prøveløpet på Biri for 14 dager siden. Søndag tok hun, eier og trener Ola Skrugstad og kusk Tor Wollebæk turen over til Sverige, for å se om formen er slik den bør være.

Innfridde

Og Super-Silje innfridde forventningene til fulle. Hun tok ledelsen fra start og holdt den hele veien til mål, uten egentlig å ha fått posisjonen utfordret av noen av konkurrentene. Kilometertiden hennes ble 1.23,2, noe som også var ny banerekord for utenlandske hopper. Siste runde gikk på 1.21,5.

- Klart det kjennes spesielt å kjøre henne i konkurranse igjen. Hun gjorde det bra og formen er stigende. Hun kommer til å være enda bedre når hun skal ut i løp igjen neste gang, sa kusk Wollebæk etter løpet.

Neste løp for Lannem Silje blir på Leangen om 14 dager.