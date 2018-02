Dombåsdamer i seriespill

Nyheter

Det er et samarbeidslag mellom Dombås og Lesja, som ble startet opp i høst. Opp mot 20 damer møtes to kvelder i uken til trening i Moskushallen på Dombås.

- Det er en nokså spredt aldersammensetning, der de yngste er 16 år og de eldste 33, forteller trener Kari Hole.

Fra småsnakk til lag

Sammen med Jo Halgunset, utgjør de trenerteamet, men initiativet til damelaget kom fra to av spillerne, Ingrid Marita Bjørnsgaard og Hanne Halgunset.

- Det startet med litt småsnakk om det på Copa del Myra, om at det hadde vært artig å få til et damelag. Så tok jeg kontakt med fotballgruppa og ba om et møte, fikset ei facebookside der interesserte kunne melde seg og ordnet med trener. Så fikk Hanne Halgunset med seg faren Jo som trener, og derfra rullet ballen, forteller Bjørnsgård.

Påmeldt serie

Det er flere tiår siden sist det var damelag i Lesja og Dovre.

- Jeg tror det er så langt tilbake som midt på 80-tallet en gang, sier trener Halgunset.

Laget er nå påmeldt serie i 4. divisjon, og avslører ingen større ambisjoner enn å stille lag.

- Men man stiller ikke lag for å tape alle kampene, skyter Hole inn.

Fotballtreningen denne søndagskvelden ser også ut til å være nokså målrettet, og for de som måtte være interesserte i å delta, er det fortsatt mulig å bli med.

- Vi håper det kommer enda flere når det begynner å bli grønt ute, sier Halgunset.