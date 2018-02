Feirer jubileum i hele 2018

Nyheter

11. juli er det 40 år siden Kristian Ulateig åpnet dørene på Sentrum Kjøp i Lesja sentrum for første gang. Jubileet ønsker butikken å feire gjennom hele året, sammen med kundene sine.

– Det er kundene vi er her for. Uten kunder, ingen butikk, sier butikksjef Rolf Bergseth.

Bergseth har sammen med sine medarbeidere lagt planene for små og større markeringer gjennom hele 2018.. De henvender seg blant annet til andre som fyller runde tall i år. Ved å legge en lapp i en postkasse ved kassa er de med i trekningen om premier. Men det er ikke bare for jubilanter, lover Bergseth.

Trofaste kunder

Det er en trofast kundemasse, forteller butikksjefen. De merket en økning i omsetning ettter ombyggingen i 2011. Nå har den flatet ut, noe Bergseth sier er forventet i og med at det er en begrenset kundemasse.

– Hyttefolk, jegere og fiskere er flinke til å bruke oss. Men det er lokalbefolkningen vi lever av, forteller han.

Butikken er privateid, og ikke kjedeeid. Det gjør at de kan ta inn varer som ikke står i det faste sortimentet. Fiskegarn og strikkegarn, båter og andre spesialvarer. Bergseth sier han kan ordne det meste. Han mener det er viktig å ta vare på kunder i alle aldre, og er glad for at det oppleves som at mange eldre kunder føler seg trygge når de er innom lokalbutikken sin.

- Vi har blant annet hjemkjøring av varer, sier han.

Helårsfeiring

Nå vil de altså feire hele året. Butikksjefen sier dette er for å takke den stabile kundemassen for lojaliteten de viser, og for de mange gode opplevelsene de har hatt, og har, sammen. Han forteller om alt fra det de kaller «små opplevelser» i butikken, til større arrangement.

– Det er kontakten med kundene og de gode samtale som gjør at vi gleder oss til å gå på jobb hver dag, sier Bergseth.

Det blir servering og konkurranser i butikken med jevne mellomrom. De vil også ordne en utstilling av gamle butikkeffekter, og minner gjennom 40 år. På selve bursdagen 11. juli vil det bli stort bursdagsselskap. I løpet av høsten vil det være kundearrangement også utenfor selve lokalene i sentrum.

- Selve planen for dette er ikke klar, men målet vårt vil være å gi noe tilbake dem som bruker oss, sier Bergseth.