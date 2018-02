Engasjerte ungdommen med felemusikk

Nyheter



Konserten som ble holdt foran elevene på Lesja var i regi av Vegar Vårdal og Åsmund Reistad, som også skal stå for mye av framføringene på fredag. I løpet av tre kvarter klarte de to musikerne å underholde og undervise de unge i musikken og noe av livet til Magne Bø.

Vårdal fremførte noen av Bøs verker, samt noen som han selv har komponert i forbindelse med arrangementet i tro med Magne Bøs stil. Vårdal spilte lett og lekent på fela, noe som appellerte til de unge tilskuerne.

Artistene var flinke til å engasjere og inkludere publikum i konserten, som var ivrige etter å svare på spørsmål om både Magne Bø og feleinstrumentet.

Både Vegar Vårdal og Åsmund Reistad har tidligere erfaring med skolekonserter, og begge synes det å fremføre foran unge er kjempegøy.

- Barn lar seg lett rive med, om man klarer å kommunisere med dem, forteller Reistad.

Det var derimot Vårdal som var showets store stjerne og hans personlighet som klarte å engasjere den yngre delen av publikum.

Mye forberedelser

Konserten er et samarbeidsprosjekt mellom Spelemannsprosjektet og produksjonsselskapet Kultivator, som ble spurt om å holde konserten av Egil Ulateig, som representerer Spelemannsprosjektet. Kultivator blir drevet av Vegar Vårdal sammen med kona Mette, og holder til i Vågå.

- Forberedelsene til konserten har holdt på i et halvt år, kan Vårdal berette, som har hatt mye å bryne seg på siden han begynte.

Vårdal hadde ikke stor kjennskap til Magne Bø før han fikk oppdraget, og det har derfor blitt mye å sette seg inn i på kort tid. I tillegg har han måtte sette sammen nye komposisjoner som også de andre medvirkende i konserten skal lære seg. På fredag vil det være omtrent 50 personer på scenen.

Det er derimot ingen tvil om at Magne Bø har gjort et stort inntrykk på Vårdal, som engasjerer seg svært i både musikken og personen bak.

- Konserten er mer enn en minnekonsert, men en stor fest for å hylle Magne Bø, og sette han i dagens lys, forteller Vårdal.