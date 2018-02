Stortrives i jobben på Dovrehytta

Nyheter

Allerede utenfor hytta vitner oppstilte ski og staver om stor trafikk, og innenfor døren er de fleste stolene opptatt. Bak disken er søstrene Marlene og Ingvild Brenden fra Dovreskogen i full vigør, og tross stort påtrykk er det bare store smil å se.

Stortrives

Jentene jobber her i sesong, på fjerde året, og stortrives på fjellhytta.

- Det er artig, koselig, utfordrende, interessant og lærerikt å jobbe her hos Ellen og Sverre, sier de to.

Arbeidsoppgavene er mange og varierte, og idét Vigga er innom, har Marlene sin fulle hyre med å lage cappucino til en lang rekke danske turister, mens Ingvild passer på at kakefatene er fulle.

- Man treffer mange forskjellige folk, så det er veldig sosialt, og så er det fint å være på fjellet, jobbe og tjene litt penger og få et avbrekk fra skolelivet, svarer de to på spørsmål om hva som er best med jobben.

Ut på tur

De danske turistene finner etter hvert veien ut av kafeen og legger ut på turen over til Høvringen igjen i det gnistrende vinterværet. Marlene og Ingvild rydder og vasker, mens det er en jevn strøm av nye gjester innom Dovrehytta. Utenom arbeidstid tar gjerne de to jentene en tur ut i fjellet selv.

- Det er mange fine turmål her på Skogsetra. Kjempefin natur og flotte løyper, sier Marlene og Ingvild, og kommer gjerne med gode turforslag.

- Vabuløypa er super, og løypa rundt Vardfjell. Ellers kan man gå til Langtjønnbu og Knartbu, eller opp på Kuva og Veslekuva, sier de to blide jentene.

Mye trafikk

Innehaver Ellen Eckhoff Planke er også godt fornøyd med både trafikk og løyper rundt Dovrehytta.

- Vi har åpent i tre uker nå i forbindelse med vinterferien, samt i påskeferien. Det var mye trafikk her, særlig i forrige uke, for når været er ruskete innover mot Smuksjøen og Putten, så velger flere turister fra Høvringen å legge turen til oss, forteller hun på telefon fra skiløypene rundt Skogsetra.

- Ja, jeg koser meg ute når jeg har fri, og det er jo helt fantastiske forhold nå, sier hun entusiastisk.