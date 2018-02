Juni beste norske - med fall

Nyheter

Det var tøffe tak for løperne med en uvanlig hard start.

– Løypa her er vanvittig tøff. Jeg tror ingen har vært borti en såpass tøff start på et renn noen gang, sier Juni, som forteller at det var omtrent som å gå opp en hoppbakke rett fra start.

– Jeg hadde forberedt meg på at det kom til å bli syre i beina fra første runde. Og det ble det jo, sier hun.

Hun forteller at det ble veldig tøft å gå, men at skytingen var helt grei med, 0-1 og 0-1. Hun innrømmer at nivået var mye høyere enn hun hadde trodd. På forhånd visste Juni ikke hva nivået lå på, og om hun ville være fornøyd med en topp ti eller topp tredve-plassering blant de nitti i klassa.

Men Juni ble beste norske med en tiendeplass. Den neste norske jenta, Marte Krogstad, kom på en 26. plass med tre bom. Normalen ble vunnet av svenske Hanna Øberg.

– Hun er skikkelig sterk, forteller Juni.

Små marginer

Selv om hun er fornøyd en tiendeplass, var det et lite skår i gleden at hun kunne tatt pallplass.

– Det er litt kjipt når jeg fikk beskjed av treneren at jeg hadde en skikkelig kantbom på siste serien. Så hvis den hadde gått inn hadde det blitt medalje. Men sånn er jo gamet, det er jo snakk om marginer, sier Juni.

På siste runden falt hun en halv kilometer fra mål.

– Da ble jeg veldig stiv, men det var godt at jeg ikke ramla fra en medaljeplass, da, trøster hun seg.

Etter planen skal hun gå stafett førstkommende onsdag om været spiller på lag.

– Men det er meldt skikkelig kaldt, så jeg er usikker på om løpet blir utsatt eller avlyst, sier Juni.

Hun synes det er artig å møte så mange, gode løpere fra andre land.

– Det er kult av vi får sammenlignet oss alle sammen, og sett på, ikke bare totaltiden, men langrennstidene også. Det viser at det er et veldig høyt nivå på mange, sier Juni.

Da vi snakket med henne ventet hun på at kjæresten Martin Alfheim skulle gå herrenes konkurranse.