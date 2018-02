Girlpower på travbanen

Nyheter

Kaldblodshoppa til Ola Skrugstad hadde dobbelt tillegg, men kusk Tor Wollebæk hadde likevel full kontroll under hele løpet.

Klar seier

De lå lenge bakerst i feltet og lurte, før de 700 meter fra mål gikk på i tredjespor og avanserte mot lederhesten Gaardens Viktor.

Mot oppløpet var det rått parti og Lannem Silje tok en suveren seier.

– Jeg stoler fullt og fast på henne, og det gikk fort på de siste 700, sa Wollebæk i seiersintervjuet.

I forhold til skaden ser kusken lyst på fremtiden. Det har vært lite med travkjøring for han etter at både Lannem Silje og Fjord Jerven ble skadet. Men han forteller at han har benyttet ventetiden godt, og vært på sykkelturer rundt omkring i verden.

Løpet på Leangen ga 24 000 kroner i førstepremie. Og dovrehoppa er nå oppe i over 6,8 millioner i innkjørte kroner. Gaardens Viktor kom på andreplass og Svalner på tredje. Bottem Viktor, som er oppdrettet på Lesja, tok siste premieplassering i V5-løpet.

Ikke nervøs

Ola Skrugstad fortalte at han ikke har nerver når Lannem Silje er ute i løp.

– Hun gjør jobben hele tiden, så jeg er tilfreds, sa han.

Den unike kaldblodshoppa fra Dovre og eieren er også blitt rikskjendiser, og var forrige uke å se på Norge Rundt.

Planen videre er ikke helt spikret ennå, men Skrugstad antar at det blir løp i slutten av mars på Klosterskogen.

– Helt rå

Også Tao Elda gjorde et godt løp i V75 på Bjerke under hoppecupen sist lørdag. Ragnhild Bjørnbeth var kusk. Det ble Lykkje Borka som vant med et nødskrik, mens Valle Fryd kom på tredjeplass. Det ble 30 000 nye kroner på kontoen til dovrehoppa.

– Tråden til hetta røyk dessverre, så den fikk vi ikke dratt. Det kunne blitt et annet resultat da, men kjære meg, den hoppa er helt rå, sier en imponert trener, Mariann Glemmestad.

Av andre travresultater kan det nevnes at dovrehoppa Kristinstjerna tok fjerdeplassen på Biri 16. februar. Kaldblodstraveren til Grindstuen/Furset ble slått av Miramella, Åsaoline (oppdrettet på Dovre) og Spang Remina.

Ola Håkon Korsvolls kaldblodstraver, Valle Even, kom på sjuendeplass på Momarken 13. februar.