Nye mars-rekorder

Det er ikke bare i Lesja og Dovre det er kaldt. I natt ble det satt hele 21 nye kulderekorder rundt om i landet, for mars måned. Lesjaskog måtte natt til i går gi slipp på sin gamle kulderekord for Oppland fylke. Den gamle rekorden var fra 2001 og var på -35,5, og denne ble slått av Leirflaten i Heidal, som hadde -40,7 i går natt.

Vår eller ei

I dagene fremover vil temperaturen stige noe. Fredag blir det tilskying fra sør utover ettermiddagen.

Mars regnes tradisjonelt som første vårmåned, her på den nordlige halvkule. På den annen side er våren meteorologisk sett regnet som ankommet, først når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn ligger mellom 0 og 10 plussgrader, samtidig som temperaturtendensen er stigende. Med andre ord har vi et stykke igjen før vi kommer dit.