Blod, svette og tårer

Nyheter

Gunnar Råtrø, Victor Nylèn og Bård Ove Øien dro i gang det hele for seks år siden. Etter det har det vært bra oppmøte på isen om tirsdagene. Seks til åtte karer møter fast opp hver uke, og spiller lag mot hverandre. Tre mot tre er fint syns Gunnar, men fire mot fire går også bra. Eller man kunne hatt flere lag, og rullert på å spilt. Kommunen og barneskolen stiller både bane, og strøm til flomlys til disposisjon. Det er både permanente lyskastere, og medbragte arbeidslamper. Hver krik og krok av banen er belyst, og det er duket for kamp.

Sikkerhet

De fleste som spiller bruker hjelm, knebeskyttere og leggbeskyttere. Dette er valgfritt å bruke, men anbefalt på det sterkeste.

– Man må regne med litt blåmerker og fall, smiler Bård Ove.

Når det gjelder kulden vi har hatt i vinter er det ingen hindring for denne gjengen. På forrige trening var det 18 kuldegrader, og stemningen var på topp.

– Det er ikke noe problem så lenge man kler seg og er i aktivitet, mener de.

Fair play

Selv om det går hardt for seg enkelte ganger, er de opptatt at spillet skal være «fair play», og at pucken skal gå etter isen, og ikke i lufta. Det er variert alder på spillerne, men de ser helst at det er voksne som stiller. Kjønn har ingen betydning, men det er ikke så barnevennlig. Kanskje de yngre kunne danne sine egne treninger, isen er jo for alle. Det kan være begynnelsen for en ny Zuccarello.

Sosialt

Både Gunnar og Bård Ove er samstemte om at hockey er sosialt, samtidig som det er god trening. Alle er velkomne til å være med, og det koster ingen ting. Man må ha utstyr selv, og godt humør.

Og husk; hockeysveis går aldri av moten!