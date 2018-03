Vil øke aktiviteten

Nyheter

De hadde et håp om å få med seg 30 bedrifter. Den ferdigtrykte bedriftsoversikten inneholder 72 bedrifter med tilhold i Lesja.

– Det er veldig gledelig, sier Ane Marte Almås Hammerø i Nordveggen AS, som har arbeidet med brosjyren for Levande Lesja.

Brosjyren er laget etter en mal som har blitt godt mottatt i Rauma kommune. Heftet gir oversikt over næringsliv og bedrifter i Lesja, med mål om økt kjennskap og økt bruk av lokal arbeidskraft.

Kommer til alle

De rykende ferske brosjyrene ble studert på ressursgruppa Levande Lesjas møte, til stor begeistring fra deltagerne.

- Jeg synes Nordveggen har vært flinke til å få med seg mange bedrifter, sier Marit Svanborg i ressursgruppa.

Solveig Brøste Sletta i Nordveggen AS tror at oversikten over alle tilbud kommer til å gi en aha-opplevelse også til fastboende. Før påske kommer den i alle postkasser i Lesja og Dovre, samt at den skal distribueres i påskepakkene til alle hytteinnbyggerne. Summen bedriftene har betalt dekker alle kostnader med trykk og distribusjon, Nordveggen har hatt arbeidet.

Skape stolthet

For mange bedrifter er dette første gang de profilerer seg. Hammerø håper mange ser verdien av å være med i en samlet oversikt, og at en slik brosjyre kan bidra til at flere oppdrag kan løses lokalt. Etter påske vil den være tilgjengelig på kommunehuset, og hos bedriftene som deltar.

- Jeg håper dette kan bidra til en stolthet blant de fastboende over alt Lesja har å tilby, sier Sletta.

Komplett oversikt

Hammerø tror dette er den mest komplette oversikten som har blitt laget over næringslivet i Lesja, og hun håper hun har nådd alle.

Leder i Bjorli Lesja næringslag, Aasmund Kolstad, sier heftet gir et godt grunnlag for videre arbeid i næringslaget, og kan fortelle om seks nye medlemsbedrifter bare de siste to ukene.

Påminnelse

Vik elektronikkservice er blant bedriftene som er med.

- Dette er en mulighet til å vise oss fram, slik at folk husker at vi er her og at andre blir kjent med oss. Dette er et godt tiltak opp mot hyttefolk, sier Egil Vik.