Tyver på ferde

«Gjestene» har plukket med seg batterier til rundt 40 000 kroner. Hans Jakob Aspehol viser frem tomme batteripakker, samt ulike motorsager og annet verktøy som har blitt ribbet for batterier.

I åpningstiden

Begge ganger har tyveriene skjedd i butikkens åpningstid.

- Den ene gangen oppholdt en person ekspeditøren med et annet salg, mens den andre må ha plukket med seg batterier. Den andre gangen ble det observert en bil utenfor, men ingen har registrert at noen har vært inne i butikken. Da fikk de blant annet med seg et stort ryggbatteri til en verdi av 15000 kroner, forteller Aspehol oppgitt.

Vet hva de er ute etter

Han antar at det er snakk om utlendinger, som jobber i grupper og at de er profesjonelle.

- Det er ikke umulig at de har vært innom på rekognosering først, for det virker som de har visst nøyaktig hva de er ute etter, forteller han og legger til at det er mulig at de har vært innom andre butikker på Dombås også.

- Jeg har snakket med andre bedriftseiere som også har registrert at det mangler varer i hyllene, sier han.

Anmeldt til politiet

Begge tilfellene er anmeldt til politiet, men Aspehol har ikke store forhåpninger om at tyvene blir stoppet eller at varene kommer til rette.

- Det er lett omsettelige varer. Vi har ikke kamera i butikken, så det er vanskelig å gjenkjenne tyvene. Ved det første tyveriet, betalte han som oppholdt ekspeditøren med en tusenlapp. Denne er innlevert til politiet, i håp om å sikre fingeravtrykk, men vi har ikke hørt noe mer i saken, så det er nok lite håp, sier han.

Investerer i kamera

Etter det siste tyveriet er det satt opp ei elektrisk klokke som ringer når folk kommer inn av døra. Dermed går ingen ubemerket inn. I tillegg er alle tilsvarende batterier midlertidig gjemt unna på et lager.

- Men vi må nok bare investere i et kamera med opptak, for ellers vil dette nok skje igjen, og det blir for dyrt for oss, slår Aspehol fast.