Populære musikere til Toftemo

Det er svært habile musikere som gjester Dovre denne fredagskvelden. Håvard Svendsrud er en av Skandinavias beste trekkspillere. Folkemusikeren og hardingfelespilleren Knut Buen er nok kjent for de aller fleste. Disse to har samarbeidet siden 2016.

Ser frem til konserten

Med seg har de også Rolf Erik Syversen og Svein Haugen. Syversen, som bor på Lalm, er en landskjent gitarist. Han spilte i Nrk allerede i 1958. Haugen er bassist, og har spilt i Oslo Filharmoniske orkester gjennom 38 år.

Det blir tredje gang Svendsrud spiller på Toftemo, og han ser frem til dette.

- Det er et fantastisk sted, for det første. Dessuten er konsertene alltid godt besøkt, og det er veldig god stemning, så dette ser jeg frem til, sier han og lover et variert program med både trekkspillperler, hardingfelespill og mer til.

Alle musikerne, med Knut Buen i spissen, bidrar til å binde det hele sammen verbalt.

Satser på ny suksess

I komiteen for konserten finner vi både kafévertinnen på Toftemo, Oda Landheim, Halvard Kvesetberg og Inge Høie fra Dovre spelemannslag, samt Johannes Brualøkken. Sistnevnte er ikke musiker selv, men har bidratt til å få i stand flere konserter, både på Toftemo og i Dovre kirke, og han har stor interesse for musikk.

- Det har jeg hatt siden jeg var seks år gammel og var på Skogvang på juletrefest, der jeg hørte orgelmusikk for første gang. Da jeg kom hjem, fant jeg frem ludobrikker og lot som jeg spilte orgel, skratter han.

Han håper konserten i kveld blir en like stor suksess som tidligere.

- Det har vært fullt begge de to andre gangene Svendsrud har spilt her. Og det er flotte musikere som gjester bygda denne kvelden. Det er forhåndssalg av billetter på Toftemo, og det går også an å kjøpe billetter i døren, forteller musikkentusiasten.