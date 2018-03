To og tre sammenlagt

Nyheter

Ane Marie (15) ledet cupen før de to siste rennene som gikk i Os i helgen, men måtte avstå fra å møte, da hun ble syk. Planen var egentlig å stille der, men etter å ha deltatt i Young Stars dagen før slo forkjølelsen inn og hun måtte melde avbud.

Young Stars

Ane Marie gikk et godt løp uner Young Star-finalen i Holmenkollen, der 30 av landets beste 15- og 16-åringer deltok.

Løperne gikk to ganger to ganger to kilometer, og hadde to liggende skytinger. De gikk samme distanse som elitekvinnene gikk i stafetten sin rett før.

I teten

Lesjajenta var en av de tre som lå i tet etter å ha skutt fullt hus etter første skyting. Det viser at om hun gjør det bra på skytingen er hun av de aller beste. Men etter tre bom på siste skyting havnet hun til slutt på en femtendeplass.

– Jeg er veldig fornøyd med første skyting, og jeg holdt en bra fart gjennom hele løpet. Det ble vel litt for høy puls på andre skytinga, og det ble for mange bom, men ellers er jeg veldig fornøyd, sier hun.

Formen var heller ikke helt på topp med grums i halsen.

– Men det var kjempegøy å gå rennet, sier Ane Marie.

I år måtte alle levere inn skiene sine til skiforbundet som stod for prepareringen uten flour-middel, slik at forholdene ble like for alle.

Skyttertrøya

Lagvenninne Silje Marie derimot gikk både sprinten og fellesstarten i Os.

– Ja, jeg ble nummer to sammenlagt og vant knepent den blåe skyttertrøya, forteller hun.

Hun oppsummerer helga som helt grei, selv om hun synes det ble for mange bom på sprinten lørdag.

– Men jeg følte at det fungerte bedre i sporet, sier Silje Marie.

De yngste skiskytterene var også i aksjon i Os helga. I de rangerte klassene i 13-16 år som teller i cupen, kom Silje Marie på en 2 og 3.plass, Mari Brenna tok en 3.og 4.plass i J15, Johanne Linderud fikk med seg to 5.plasser i J14, Sofie Hole Norderhus kom på 6.plass lørdag. Og Syver Brøste Nørstegård kom på 4. og 5.plass i G15.