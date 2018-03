Bruk mobilvett

Nyheter

– Selv om det etter hvert er blitt god dekning, er mobilen som eneste sikkerhet ingen god ide, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

Dekning og batteri

Amundsen har de siste ukene inspisert turområder på Østlandet, og påpeker at turgåere må sjekke både dekning i området, og batterikapasiteten på mobilen før man legger ut på tur.

– Batteriet kan være tomt eller uvær kan ha satt mobilnettet ut av funksjon. Innerst inne vet vel de fleste av oss at mobilen ikke er et nødnett, men i forkant av utfart til fjellet må jeg som dekningsdirektør understreke dette, sier han.

Sjekk batterikapasiteten

Utfordringen med mobildekning kommer når du skal på en lengre tur, eller om du feilberegner batterilevetiden på mobilen. Kapasiteten på batteriet er mye lavere i kulden.

– Skal du ut på tur, ta gjerne med mobiltelefonen. Dekningen har ikke vært bedre på fjellet, og mange liker å ta bilder og filmer av flotte naturopplevelser, men det er svært viktig å følge noen få huskeregler, sier Amundsen.

Han anbefaler folk å ta med en nødlader på turen, i og med at de færreste har tilgang på ekstra batteri. I tillegg advarer han folk mot å belage sikkerheten på at mobilen skal virke, da det kan være mange årsaker til at den plutselig ikke gjør det.

Her er Telenors mobilvettregler:

1. Vær forberedt på å klare deg uten mobil på tur eller på fjellet. Ikke la mobilen være ditt sikkerhetsutstyr!

2. Ikke stol på at du har dekning overalt.

3. Ikke avtal å ringe til faste tider. Du kan befinne deg i et område uten dekning.

4. Vær forsiktig hvis du må opp i høyden for å søke dekning. Det kan være fare for ras.

5. Spar på batteriet – du kan få bruk for det.

6. Husk nødlader og eventuell batteripakke/powerbank.

7. Oppbevar mobiltelefon og nødlader nær kroppen. Kulden reduserer nemlig batterienes levetid og kapasitet.

8. Hvis nettet til din mobiloperatør ikke fungerer, kan du ringe nødnummer 112 via nettet til en annen operatør (forutsatt at det fungerer):

• Slå av mobilen.

• Ta ut SIM-kortet, eller skru på mobilen uten å taste pinkode.

• Slå på mobilen og ring 112.

Riktig god og trygg påsketur!