Forrige uke gikk det et skred ved Grønseterhøe på Dombås. Skredet var rundt 150 meter langt og 150 meter bredt.

- Dette vil være et skred som vi vil klassifisere som et størrelse 2 skred. Det er sterke krefter i sving, og som skiløper vil du føle deg veldig liten, sier Tommy Skårholen, vaktsjef ved Snøskredvarslingen i NVE.

Nettstedet varsom.no viser faregrad for snøskred i enkelte områder i landet. I Lesja og Dovre vises det ingen faregrad.

- Det handler om ressuser. Vi har i dag observatører ute i de områdene som er mest brukt og som vi ser er mest nødvendig. De gir oss god informasjon. Et godt tips er å se på snøskredvarslingen i nærliggende områder, sier Skårholen.

Både i Jotunheimen, Trollheimen og Romsdal blir det definert som faregrad 3, som vil si betydelig snøskredfare.

- Ikke gå i bratt terreng

Det er svake lag av tørr snø nederst i snødekket. Oppå disse har det kommet mer snø. Vind har ført til at det er store mengder fokksnø i fjellet.

- Da er faren for flakskred stor. Disse kan du utløse også på avstand, skred kan løse ut av seg selv av vekta av en skiløper. Det er viktig å holde god avstand til bratt terreng, sier han.

Skårholen oppfordrer folk som skal ferdes i fjellet til å unngå bratt terreng. Det er også viktig å være varsom på steder som blir eksponert for sol, da solen smelter bindingene i snøen.

- Det er generelt ustabile forhold i fjellet nå. Det vil gå til godt over påske før vi ser effekten av kalde netter og varme dager, som vil kunne stabilisere dette, sier han.

Drønnelyder i snøen og sprekker er et tegn på at snøen forflytter seg, og det kan være fare for skred. Da bør man komme seg bort fra området på en trygg måte.