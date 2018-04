Lannem Silje legger opp

Nyheter

Travstjerna fra Dovre har stilt på startstreken for siste gang. Travsportens svar på Marit Bjørgen legger dermed opp samme dag som langrennslegenden.

Dette etter at Lannem Silje stoppet opp under test i hurtigarbeid på Biri Travbane fredag.

- Hun signaliserte det tydelig, hun vil ikke mer. Lannem Silje har travet sitt siste løp. Nå venter avl i årene som kommer, sier eier Ola til Even Elvenes i Equus Media.

Ola M. Skrugstad (78) var på plass på Biribanen fredag formiddag for å teste Lannem Silje i et hurtigarbeid. Hoppa ville altså ikke, og stoppet opp midt i treningen.

- Jeg har merket slik tendens over tid, men har håpet at den ville bli borte. Dessverre ble det ikke slik. Sammen med Tor Wollebæk har jeg tatt beslutningen om å la Lannem Silje få fri, det kommer ikke på tale å fortsette med løp, forteller Skrugstad til Equus.

Landets mest populære



Lannem Silje har rukket å bli landets mest populære travhest. Kombinasjonen ekstrem vinnervilje og eleganse har gitt oppmerksomhet, også utenfor travets boble.

Blant annet gjestet NRK eieren Ola M. Skrugstad tidligere i år, deres reportasje i Norge-Rundt gjorde sitt til at Super-Silje ble et hett merkenavn.

Nå er det altså slutt.

- Om det er vemodig? Det er det, men samtidig vil jeg ikke presse henne videre. Alt har sin ende, sier Ola M. Skrugstad til Elvenes.

Enorm karriere



Med 46 seiere på 51 forsøk går Lannem Silje til historiebøkene som den helt store stjernen. Hun sørget også for å sette rekord i antall strake triumfer underveis, og travet tiden 1.18.8 - den hurtigste ei kaldblodshoppe har prestert. Under hele karrieren har Tor Wollebæk vært fast kusk.