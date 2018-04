Leser seg gjennom landet

Nyheter

Med utgangspunkt i et kart over Norge, starter de på hjemplassen, Dombås. For å komme videre til neste sted, må hver klasse lese en bestemt tid. Når de så kommer til den nye plassen, må de løse oppgaver som omhandler dette stedet, før de får lese seg videre. I løpet av tre uker skal de lese seg fra Dombås via Sørlandet og hele kystlinja oppover til Nordkapp. Målet er at elevene skal bli enda flinkere til å lese og å øke leselysten.

- Ungene synes det er kjempeartig, forteller inspektør ved Dombås skole, Linda Haugen.

