Mesterlig Riverland

Nyheter

Fredag kveld var det premiere på årets ungdomsmusikal, som har fått navnet Riverland. Den 13. ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdalen er et helt nytt produkt, bygget på tekst og musikk av Lars Bakke fra gruppa Lomsk. Forventningene har vært høye i forkant av urpremieren, og musikalen innfrir til fulle og vel så det.

Familiehistorie

Gjennom tre timer følger publikum ungjenta Gina, som gjennom et skoleprosjekt får øynene opp for slektsforskning og sin egen familiehistorie. Etter hvert som hun graver seg ned i informasjonen om forfedrene, blir hun dratt mer og mer inn i historieforløpet, sammen med bestevenninnen Hannah. De følger familien Elvestad, der fire av seks barn utvandrer til Amerika. Selv om handlingen er fiktiv, er den absolutt representativ for tidsepoken. Elvestadsøsknene med sine familier spres for vinden over dammen, og de opplever mangt, både positivt og tragisk, lik andre emigranter.

Mesterlig

Det er en viktig historie som fortelles, og det blir gjort på en mesterlig måte. Vekslingen mellom nåtid og fortid skjer på finurlig vis, og samtlige rollekarakterer fremstår som troverdige.

Til tross for nytt materiale og premierekveld fremstår ungdommene som står på scenen som trygge og scenevante, musikken sitter perfekt, kulisser og kostymer er fantastiske, lyd og lys fremhever det som fremheves skal.

Man kan skrive mye om det kunstneriske teamet bak musikalen, og de fortjener all verdens ros for arbeidet. Likevel er det ungdommene på scenen og i bandet som løfter forestillingen til den fantastiske opplevelsen den er.

Ingen sceneskrekk

Det er deltakere fra store deler av Gudbrandsdalen med i årets oppsetning. Dovrejenta Maren Liven Slette er eneste deltaker fra vårt distrikt, men hun briljerer til gjengjeld i rollen som Hannah. Det er en oppglødd skuespiller som tar seg tid til et par ord med Vigga etter vel gjennomført premiere.

- Det er helt sjukt. Helt uvirkelig, sier hun entusiastisk.

At hun skulle stå på scenen i en såpass sentral rolle, var imidlertid ganske utenkelig, for bare kort tid siden.

- Jeg har alltid hatt lyst til å være med på ungdomsmusikalen, men jeg har rett og slett vært sjenert og hatt litt sceneskrekk, forteller Maren.

Sammen med klassevenninnen Karoline, som spiller rollen som Gine, bestemte hun seg for å melde seg på audition til årets musikal. Rollen som Hannah kom nokså tilfeldig, da hun som opprinnelig hadde fått den, trakk seg fra musikalen. Dermed ble det Maren som fikk muligheten, og det er lite som vitner om sceneskrekk og sjenanse hos karakteren publikum møter i Riverland.

- Jeg har utviklet meg og blitt mye tryggere, i tillegg har jeg møtt en masse herlige folk, stråler hun.

Nå venter en uke med forestillinger, og Maren håper folk tar turen til Otta kulturhus.

- Utvandringshistorie høres kanskje kjedelig ut, men det blir vist frem på en bra og energisk måte, i tillegg til at det er utrolig god musikk, lover det unge talentet.