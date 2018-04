Dovrejenter på landslaget

Nyheter

Skiskytter Juni Arnekleiv er tatt ut på juniorlandslaget, og Johanne Killi har fornyet sin plass på freeskilandslaget.

Ferdig på NTG

– Jeg ser veldig fram til å sette igang igjen med ny sesong 1. mai. Jeg har hatt tre utrolig fine år på NTG Lillehammer med god oppfølging og gode teamkamerater, men det skal bli godt å bryte opp den gamle hverdagen og ta fatt på en ny også, sier Juni.

Dovrejenta kjenner alle de andre som er kommet inn på juniorlandslaget, og forteller at hun skal bo med to av de andre jentene, Mari Wetterhus og Sigrid Bredde Viig på Lillehammer.

– Jeg bytter jo også trener når jeg kom inn på laget, så det vil også bli veldig spennende. De to trenerene for U23 er Ronny Hafsås og Hanne Güssow Thoresen, som begge er utrolig flinke har jeg hørt.

Juni hadde en fantastisk sesong 2017/2018, og var med det ganske sikker på uttaket, men sier at hun likevel synes det var deilig og gøy å få det bekreftet.

– Fire av jentene som ble tatt ut på laget var også med til junior VM i Estland hvor vi koste oss utrolig mye, og det er ikke vanskelig å se at vi er en gjeng som kommer til å jobbe godt sammen og lære av hverandre, sier hun.

Ny sesong

Johanne Killi forteller at hun gleder seg til en ny sesong med landslaget, denne gang uten lagvenninne Tiril Sjåstad Christiansen, som har valgt å takke nei til landslagsplass foran sesongen 2018-2019.

– Det et er selvfølgelig kjipt uten Tiril, men nå skal Sandra Eie inn, og jeg er veldig glad for å slippe å dra som alene jente. I tillegg er Sandra ei kul jente, som jeg trives veldig godt med, sier Johanne.

Hun har slitt med en ankelskade den siste tiden og er usikker på om den holder til X games på Fornebu.

– Det er vanskelig å si med ankelen. Jeg skal til Oslo snart, og da skal jeg sjekke den med fysio. Jeg kjenner at den fortsatt er litt vond, men håper at den er god nok for Xgames, sier hun.