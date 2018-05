Føler seg lurt

Nyheter

Selv om de om en måneds tid kan forlate skolen med vitnemålet i hånda, vil de kjempe for at det også til høsten starter nye elever ved skolen.

– Dette er starten på å legge ned skolen, sier Ingrid Angård.

– De gir oss ikke en sjanse en gang, sier Peder Brennhaugen oppgitt.

Da kampen sto om et treårig tilbud i 2015 var det dengangens avgangselever som gikk i bresjen. Nå vil årets tredjeklasse gjøre det samme.

De mener at en forholdsvis liten skole ikke gjør tilbudet dårligere.

– Vi er mye på tvers av klassene, både i timene og ellers.

Godt miljø

Det er et godt miljø på tvers av klassene, sier Trond Tynnøl.

– Vi savner ikke et større miljø når det som er her er godt. Her kan man være seg selv, og jeg gleder meg til å gå på skolen, sier Martine Haugen.

Av elevene som Vigga snakker med ville ikke Otta være et reelt alternativ. Dersom de måtte flytte på hybel hadde det vært tilbud andre steder som hadde fristet mer. De mener et videregående tilbud har mye å si for Dombås som sted, hvis noen vurderer å bosette seg der.

– Vi føler oss betydningsløse, sier Haugen.

De gikk i 1.klasse da vedtaket om å opprette et tre-årig tilbud på Dombås ble gjort.

– Vi trodde det i det minste ville bli fem til 10 år med stabilitet, sier Tynnøl.

Varsellampene begynte å blinke da de fikk vite hvor få avgangselever det er på ungdomsskolene i Lesja og Dovre. Avgangselevene tok da et eget initiativ for å rekruttere elever. Med en egen snapchatkonto ville de vise 10.klassingene smakebiter fra skolehverdagen på Dombås, og at det er et godt tilbud og miljø på Dombås.

– 9.klassingene er et mye større kull, og det er helt sikkert mange av dem som vil gå her, sier de.