April ble tørrere enn normalt - Ny rekord i Lesja og Dovre

- Månedstemperaturen for hele landet lå 3,3 grader over normalen. Måneden ble den nest varmeste som er registrert i en serie som går tilbake til 1900. Bare 2011 er varmere med 4 grader over normalen.Varmest var det i Finnmark og på Vestlandet med 4-5 grader over normalen på flere stasjoner. Noen få stasjoner på Østlandet og i Troms og Nordland lå fra 1,5 til 2 grader over normalen, melder klimavakten ved Metereologisk Institutt.