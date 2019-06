Extrastiftelsen overrasket Geir Arne med raus pengegave

Abonnent

Innslaget var en overraskelse for Geir Arne Hageland, Dovre, som ble møtt av to representanter fra Extrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen og Anders Kjellevold.

Sykling for amputerte

De to representantene hadde med seg en sjekk på 145 000 kroner som ble overlevert til Hageland for prosjektet "Med sykkel og protese over Dovrefjell", som Hageland driver gjennom selskapet Funkibator, i samarbeid med Momentum - Foreningen for arm- og benprotesebrukere.

- Vi i Extrastifelsen deler ut overskuddet fra Norsk Tipping (omtrent 3 millioner kroner) til helse- og rehabiliteringsprosjekter i hele Norge. Det går til prosjekter som hjelper utsatte grupper, enten de legger til rette for aktivitet for de med nedsatt funksjonsevne eller driver med integrering av innvandrere, forklarer generalsekretær i stiftelsen, Lillehagen.

Prosjektet til Hageland går ut på å legge til rette for sykling på Dovrefjell for amputerte og protesebrukere. I stedet for et vanlig møte, kom besøket fra de to representantene i Extrastiftelsen som en overraskelse på Hageland.

- Jeg var på ingen måte forberedt på dette, men vi hadde jo søkt om midler, så jeg har ventet i spenning, sier Hageland fornøyd.

Funkibator har base på Hjerkinn Fjellstue, og har tidligere fått midler fra stiftelsen for noen år tilbake for rideleir på Hjerkinn for protesebrukere. Nå legges fokuset på sykling for samme målgruppe.

- Dovre kommune har jo vært en pådriver av sykkelveg over Dovrefjell, som har ført til runden Tour de Dovre, hvor de kommer vekk fra E6. Amputerte og protesebrukere blir ofte glemt i slike sammenhenger. Siden vi har base på Hjerkinn slipper de å måtte sykle fra A til B, men vi kan hente dem tilbake om det blir nødvendig, forklarer Hageland.

Midt i blinken

Lillehagen mener prosjektet til Hageland er midt i blinken for hva stiftelsen delegerer penger til.

- Det er et veldig konkret prosjekt med stor verdi som inspirerer mange andre, mener Lillehagen.

Extrastiftelsen holder til i Oslo, men har hele Norge som sitt dekningsområde, med støtte til over 1000 prosjekter. Den består av 12 personer, men har et fagutvalg på mellom 80 og 90 personer som vurderer søknadene.

- Av de som har søkt er det bare 1 av 5 prosjekter vi gir støtte til, så Geir Arne og Funkibator har vært flinke som når gjennom, mener Generalsekretæren, som gjerne kunne tenkt seg flere søknader fra Gudbrandsdalen.