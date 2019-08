Eva frå Røyken besøkte skogamessa for 18. gong: - Det er eit løft å reise heilt hit

Abonnent

Skrevet av Marit Tynnøl

Eva og Sverre Hansen kjem frå Røyken og sel artige, brukte ting frå ei anna tid. Hit kjem dei kvart år, og no er det 18. året.

- Ja, vi synest folka her på Dovreskogen er veldig gjestfrie. Det er eit løft å reise heilt hit. Vi bur i campingvogna og fyller opp bilen med ymse varer, før vi legg i veg.

Harald Nordvang er ein samlar, som nok ikkje greier å selje alt han samlar på.

- Eg har med meg mykje av alt eg har samla. Eg er særleg glad i julekorta til Bratteli. Han teiknar nissar med ein spesiell strek og signerer med ein B. Dersom eg har to like kort, sel eg hans også, seier Harald og viser fram ein liten album med ymse nissekort.

- Vi bur fleire på Toftemo, der er det så koseleg. Men det krevst mykje sjauing for å kome seg hit og få til ein handel, fortset Nordvang og viser fram ei stempeløks, som vart brukt til å merke tømmeret. Kvar gard hadde sitt bumerke som dei slo inn i veden. Slik fann dei att tømmeret sitt.

Lite ostehandel på morgonkvisten

Annar Kvernberg og sonen Endre har gjort ein god handel - ei pen søppelkorg, ler dei. No ser dei på varene til Ingar Paulsen frå Minnesund. Han sel alt frå vinkorkar og fiskeslukar til ymse handverktøy og gamle CD-ar. Litt lenger bort står ein nederlender og sel ost frå Valdres.

- Eg synest det er litt lite trafikk, og er redd at nettoen min berre blir 300 kroner, klagar Oscar Roos. Han hadde håpa på meir skilting langs vegen, og er skuffa over at han ikkje visste han kunne campe gratis. Utgiftene til blant anna diesel tærer på overskottet.

Karine Romsås bur i nærleiken og har kakelotteri til inntekt for Polentur med 10. klasse. Ho kan fortelje at det er mor og bestemor som har baka.

Travel kjøkkengjeng

Det kjem ei skur, og mange tenkjer det er tid for graut og vaffel. Inne er det Tiril Reboli Bakken, Kine Stokstad og Berit Brenden som har kjøkkenteneste.

- Etter frukosten har det vore veldig roleg, men plutseleg kom alle på ein gong. Så da fekk vi det travelt. Både rømmegrauten og vaflane er kjempepopulære. Oppmøtet er kanskje litt dårlegare enn før, men vi er fornøgde trass veret!

- Dette er nemleg femte året med dårleg vêr, kan Kine Stokstad fortelje.

Moskus og smultringar

Even og Jorunn Agerup sel flotte produkt med naturmotiv. Paret har busett seg på Dovre og føler at dei bur midt i smørauget. Dei er naturfotografar og greier å livnære seg på å selje flotte fotoprodukt og i tillegg vera guidar for andre naturfotografar.

- Ja, vi bygger stein på stein, og etter kvart har vi fått veldig mange oppdrag med fotografar frå heile verda. Det er særleg moskusen folk skal ha bilde av, fortel dei.

Dei sel blant anna eit gigantisk ørnebilde, puter med revunge-motiv, og små kvadratiske bilete med snøhetta- og moskus-motiv.

Vi avsluttar skogamesse-besøket med smultringar. Her står unge Kjell Emil Akerjordet frå Dovre. Han hjelper smultringsbakar Benke Sørensen frå Kragerø.

- Ja, smultringsalget er ein koseleg hobby, så eg reiser no litt rundt med vogna mi. Det er sjølvsagt ekstra stas når ein får hjelp av slike greie unggutar, smiler Benke fornøgd, og sender over ein pose med varme smultringar.