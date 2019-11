Velg Gilde – velg din lokale bonde

Debatt

Appell fra støttemarkering på Otta 19.oktober

Her på Otta har dere noe dere kaller «Stuttreist Handel»; en dugnad for å få flere til å velge butikker og tjenester i sitt eget lokalmiljø og slik også støtte opp om lokale arbeidsplasser. I Ottadalen har de tilsvarende dugnad som kalles «E handla lokalt». Jeg digger det! Og det funker! Selv har jeg blitt mer bevisst på å lete etter lokale tilbydere av det jeg er på jakt etter, og jeg liker tanken på å støtte lokalsamfunnet jeg selv er en del av og avhengig av. Jeg håper og tror flere med meg tenker på samme måte.

Nortura er også en del av lokalsamfunnet vårt – på mange måter. Vi er samlet i dag for å markere motstand mot en eventuell nedleggelse av Norturas anlegg her på Otta; en betydelig arbeidsplass i kommunen med ord på seg for å være både stabil, inkluderende og ikke minst å levere svært gode resultater. Kjører du gjennom Sel kommune, Gudbrandsdalen, Oppland, og Norge, vil du se Nortura rundt deg på alle kanter. For vi bønder som leverer slakt til Nortura er eiere av bedriften som er et samvirke, oppbygd slik at det har like vilkår for oss uansett om vi bor på Dovre, i Malvik eller i Kautokeino. Vi eier, vi deler og finnes over alt i hele landet.

Når du besøker din lokale butikk, ditt serveringssted eller overnattingssted, støtter du da lokale arbeidsplasser? Du støtter eiere og ansatte – ja, visst – men hva så? Visste du at ved å velge produkter med Gilde- og Prior-logoen på, så støtter du faktisk din lokale bonde? Og støtter du din lokale bonde som er eier av Nortura, så støtter du også Nortura Otta – din lokale arbeidsplass! For slik er samvirket vårt helt unikt; vi er mange, vi er lokale og vi leverer kvalitet i verdensklasse – det kan ingen ta fra oss. Og husk at du som forbruker har makt. Finner du ikke det du ønsker i butikken, så si fra! Forlang at din matbutikk, kafe og ditt hotell også skal handle lokalt som deg, for de er selv avhengig av sitt lokalsamfunn for å eksistere.

Og til dere lokalpolitikere; slå et slag for at kommunale skoler, institusjoner og etater etterspør og bruker Gilde og Prior i sine kantiner. Vær med og støtt lokal verdiskapning. Maten er det aller viktigste også dere politikere har, og dere bør velge det aller beste for innbyggerne deres.

Til slutt et lite spark bak til mine kolleger. Kan vi bønder selv si med hånden på hjertet at vi velger norsk; velger Gilde og Prior i butikken når vi handler? Sprer vi det glade budskap om norsk matproduksjon til de rundt oss; om hvor «jælma» gode vi er både til å produsere ren, trygg mat, forvalte naturressursene rundt oss, og til å utvikle oss og møte fremtidens ønsker og krav som ingen annen næring kan. Gjør du ikke det? Hvordan kan du da forvente at andre skal kjøpe maten du produserer?

Jeg personlig har sett meg dugelig lei på utspill om at «nå må NOEN gjøre noe», «NOEN må rydde opp i rotet», «NOEN må ta ansvar». Det er feil! Det er VI som må gjøre noe. Vi må ta ansvaret og rydde, for vi er norsk landbruk, vi er samvirket, vi er Nortura; vi er lokalsamfunnet. Og det skal vi være innmari stolte av!

Så, velg Gilde. Velg din lokale bonde. Handle lokalt.

Takk for maten!