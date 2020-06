Beitesesongen er her

Debatt

Kalenderen har bikka over til juni, og både graset og elvane veks. Veks gjer også oversikta over jerveynglingar i landet. Per i dag er det 7 registrerte ynglingar i region 3, som er gamle Oppland fylke. Bestandsmålet er 4 ynglingar. På denne tida i fjor var det registrert 8 ynglingar i same region. 100%over bestandsmålet.