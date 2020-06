Debatt

Initiativet om å etablere turistkontor i Hovelsrudkiosken på Dombås er noe innbyggerne i Dovre har etterspurt i mange år, og i utgangspunktet applauderes et slikt initiativ. Dovre kommune har uante muligheter til å utvikles som destinasjon for opplevelser. Vi har ressurser, næringsliv og flinke folk som i fellesskap kunne skape en fysisk base for samlet markedsføring av Dovre til besøkende.