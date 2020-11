Debatt

Mange av oss husker «Får i kål»-utspillet til Vedum og andre tvilsomme profetier om Høyres landbrukspolitikk i 2012. Retorikken fikk feste seg, og i en undersøkelse for Norsk Bondelag samme år, svarte 30% av respondentene at de trodde de måtte avvikle driften om Høyres politikk ble innført. Men status etter 7 år med Høyre i regjering er at landbruket blomstrer, og vi opplever fornøyde bønder som føler seg både sett og hørt!