Lesjaskog brannstasjon – nye påstander og beskyldninger

Debatt

Det er tydelig at mitt innlegg i Vigga « Lesjaskog brannstasjon – vedtak på feil grunnlag» har vakt en viss oppmerksomhet hos leder Gry Sletta i Lesja Arbeiderparti. Nå tar ho i bruk beskyldninger om at jeg fremsetter konspiratoriske påstander så da blir det hele ganske desperat.

Jeg nevner igjen det Lesja Ap selv skriver i sitt innlegg 5.november:

«Først og fremst er det viktig for oss i Lesja Arbeiderparti å poengtere at brannvesenet på Lesjaskog får en fin og funksjonell brannstasjon innenfor den kostnadsrammen som er vedtatt»