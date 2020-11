Debatt

Endelig! Nå blir det en komplett og framtidsretta brannstasjon/beredskapssenter for hele bygda og brannmannskapet får et betraktelig hevet arbeidsmiljø. Brannsjefen sa det veldig godt i kommunestyremøtet vårt: det er ingen forskjell på en brannstasjon og et beredskapssenter - de må ha det utstyret som trengs og det må legges til rette for de fasilitetene som lovkravene setter.